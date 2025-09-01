NOVAK PROTIV AMERIKANCA U NAJGOREM TERMINU ZA SRBE: Objavljeno kada igraju Đoković i Fric
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se na korak od polufinala Ju-Es opena.
Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.
Organizator je saopštio raspored odigravanja mečeva četvrtfinala u noći između utorka i srede.
Đoković i Fric će igrati drugi meč na stadionu "Artur Eš". Program počinje u 1 sat iza ponoći duelom Sabalenke i Vondrušove, pa je pretpostavka da Đoković neće na teren pre 2.30 ujutru po srpskom vremenu.
Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije".
Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković.
Poslednji put su igrali prošle godine u Šangaju.
Jednom su igrali i na Ju-Es openu, a to je bilo 2023. godine kad je takođe u četvrtfinalu Novak slavio 6:1, 6:4, 6:4.