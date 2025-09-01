Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se na korak od polufinala Ju-Es opena.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica.

Organizator je saopštio raspored odigravanja mečeva četvrtfinala u noći između utorka i srede.

Đoković i Fric će igrati drugi meč na stadionu "Artur Eš". Program počinje u 1 sat iza ponoći duelom Sabalenke i Vondrušove, pa je pretpostavka da Đoković neće na teren pre 2.30 ujutru po srpskom vremenu.

Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije".

Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković.

Poslednji put su igrali prošle godine u Šangaju.

Jednom su igrali i na Ju-Es openu, a to je bilo 2023. godine kad je takođe u četvrtfinalu Novak slavio 6:1, 6:4, 6:4.