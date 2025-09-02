Slušaj vest

Prvi reket sveta Janik Siner izborio je plasman u četvrtfinale US opena, pošto je u osmini finala deklasirao Kazahstanca Aleksandera Bublika.

Posle nešto više od sat i 20 minuta igre Italijan je slavio sa više nego ubedljivih 6:1, 6:1, 6:1.

Siner izborio plasman u četvrtfinale US opena

Od prvog do poslednjeg gema na meču Siner je dominirao na terenu. Kontrolisao je ritam i uništavao rivala, koji je odigrao jedan od najgorih mečeva u karijeri. Čak 12 duplih grešaka napravio je očajni Bublik na ovom meču. Teškom mukom uspeo je da osvoji po jedan gem u svakom setu i tako izbegne totalnu katastrofu.

Brojni gledaoci, koji su na "Artur Eš" došli u nadi da će gledati kvalitetan okršaj, od dosade su ranije napustili stadion.

Siner, kome je ovo bila 25. uzastopna pobeda na grend slemovima na tvrdoj podlozi, u četvrtfinalu će igrati protiv zemljaka Lorenca Musetija.

