Španski teniser Karlos Alkaraz rutinski je obezbedio plasman u polufinale US opena, gde će ga igrati sa boljim iz duela Novak Đoković - Tejlor Fric. 

Alkaraz je u tri seta počistio Jiržija Lehečku - 6:4, 6:2, 6:4

Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Protivniku nije dozvolio niti jednu brejk priliku, u kontinuitetu je igrao dobro, na momente vanserijski, svakako dovoljno da preskoči još jednu prepreku.

