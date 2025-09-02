Srpski teniser Novak Đoković saznao ime protivnika u polufinalu US opena, ukoliko prethodno savlada Tejlora Frica.
biće teško
PAKAO! Novak Đoković dobio rivala u potencijalnom polufinalu US opena - gde baš on?
Španski teniser Karlos Alkaraz rutinski je obezbedio plasman u polufinale US opena, gde će ga igrati sa boljim iz duela Novak Đoković - Tejlor Fric.
Alkaraz je u tri seta počistio Jiržija Lehečku - 6:4, 6:2, 6:4
Protivniku nije dozvolio niti jednu brejk priliku, u kontinuitetu je igrao dobro, na momente vanserijski, svakako dovoljno da preskoči još jednu prepreku.
