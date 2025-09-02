Slušaj vest

Češka teniserka Marketa Vondrušova povukla se sa US opena!

Nju je od 1.00 čekao susret protiv Arine Sabalenke. Ipak, do njega neće doći zbog povrede 60. igračice planete.

Novak Đoković se muči sa povredom na US Openu

- Marketa Vondrušova se povukla iz takmičenja u ženskom singlu zbog povrede. Revidirani raspored za večerašnju sesiju uskoro će biti objavljen - stoji u objavi US opena.

Nakon ovog meča na "Artur Eš" trebalo je da izađu Novak Đoković i Tejlor Fric (oko 2.30), ali usled "praznog" prvog večernjeg termina, moguće je da će duel Srbina i Amerikanca početi ranije.

Ostaje nam da vidimo da li će Nole možda ranije na teren, ili će početi kao što je najavljeno u 2.30 posle ponoći u sredu.

