Sve je dobro funkcionisalo za Novaka Đokovića u meču protiv Tejlora Frica sve do početka trećeg seta.

Đoković je poveo 2:0 u setovima i vršio pritisak na Amerikanca kako bi odmah rešio i treći period igre. Međutim, umesto toga videli smo povratak jedinog predstavnika domaćina u meč.

Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025

Pri vođstvu Frica 2:1 u gemovima, publika je odjednom počela da ometa Novakove servise. Usledili su aplauzi na Novakove greške pri prvom servisu, a sve je to trajalo toliko dugo da je Đoković u jednom trenutku prišao glavnom sudiji meča Dominiku Dumusoi.

Dumusoa je do tada u nekoliko navrata molio publiku da ne dobacuje i ne ometa Đokovića, ali sem toga nije preuzeo ništa. To je naljutilo Novaka koji mu je zamerio na tome da na nenormalnu buku reaguje samo sa "molim vas" i "hvala".

Sukob sa publikom je išao dotle da su navijači počeli da mu zvižde u trenutku kada je otišao da zameni reket.

Fric je u nastavku osvojio treći set, pa je na taj način publika odradila svoj deo posla.