Novak Đoković i Tejlor Fric su u četvrtfinalu ovogodišnjeg Ju-Es opena odigrali 11. međusobni meč.

I 11. put se radovao Novak Đoković. Ovog puta rezultatom 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4).

Rivalstvo trenutno četvrtog i sedmog tenisera na svetu traje od 2019. godine.

Zanimljivo je da je uprato u tom periodu američki teniser počeo da se zabavlja sa Morgan Ridl. Plavokosa manekenka i influenserka je osvojila srce tenisera, i od tada ga prati u stopu na svim turnirima.

Svojom pojavom pleni pažnju gde god se pojavi, pa nije čudo da se njeno bogatstvo od posla influenserke procenjuje na oko dva miliona dolara.

Ali, nema sreće da se raduje makar jednoj pobedi Tejlora protiv Novaka Đokovića. Zato njen pogled na kraju meča upućen srpskom teniseru dovoljno govori o njenom raspoloženju.

Morgan Ridl, Tejlor Fric, Ju-Es open Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Amerika je, ispadanjem Tejlora Frica, ostala bez svog predstavnika, pa će morati da sačeka narednu godinu kako bi eventualno neki Amerikanac osvojio Ju-Es open. Poslednji put se to desilo 2003. godine, kada je Endi Rodik podigao pehar.