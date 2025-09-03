Slušaj vest

Novak Đoković je i 11. put u karijeri savladao Amerikanca Tejlora Frica i plasirao se u polufinale US Opena gde je zakazao okršaj sa Karlosom Alkarazom.

Đoković je posle tri sata i 24 minuta dobio Frica u četiri seta - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, uspeo je da pobedi nezgodnog Amerikanca, ali i sramotnu publiku, a posle meča je, na konferenciji za medije, prvo govorio o svom zdravlju.

- Hajde da vidimo za dva dana kako ću se osećati. Dobra stvar je što imam dva dana bez meča. Pomaže. Ne osećam se sveže trenutno, ali videćemo tada - istakao je Novak na početku, pa se osvrnuo na sam meč i Tejlora Frica.

- Vidite, bio je bolji igrač u drugom i trećem setu. Izvukao sam se u drugom, našao sam način da ga uzmem. Iskreno, nisam igrao dobro za svoje standarde, nisam osećao lopticu kao što je to bio slučaj u prošlom meču. Tejlor pokušava da bude agresivan, da diktira, da kažnjava, a ja sam pokušavao da preživim, da ostanem u razmenama. Dobro je što prvi servis nije radio za njega neko vreme, ali čim se podigao, bilo mi je jako teško da ostanem u igri. Ali, u četvrtom sam servirao dobro, izlazio na mrežu, čekao na svoju šansu. Bio sam samo u jednom gemu blizu da ga brejknem i to je bilo za meč. Mnogo sam igrao povučeno, čekao njegove greške, nisam osećao svoju igru. Ovo je jedan od takvih mečeva da radite po to, pa je to donelo pobedu.

1/12 Vidi galeriju Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nastavio je Nole u istom ritmu.

- Razočaran sam što sam potrošio one dve meč lopte. On je promašivao prve servise, dao mi je šansu da budem tu, ali sam samo gurao loptu. Onda sam bio defanzivan i promašio dva bekhenda. Ponovo sam došao u situaciju radeći za to, ali na kraju sam se pitao da li ću ući u teren kod servisa ili otići nazad. Samo sam želeo da nešto promenim, da mu dam drugi vidik, ne znam da li je to uticalo na njegovu duplu servis grešku. Rat u tom gemu je bio sjajan, dali smo sve od sebe u tome.

Govorio je i o potencijalnom osvajanju turnira.

- Neće biti lakše, to je sigurno! Moram da pazim telo, da se oporavljam, u ova dva dana ću se pripremati da budem spreman za pet setova ako bude trebalo. Želim da budem spreman za pet setova sa Karlosom. Znam da je potreban moj najbolji tenis, volim da igram na velikoj sceni. Ne znam kako će se telo osećati narednih dana, ali ću sve uraditi sa timom da budem spreman za to. Biće mnogo trčanja, neće biti mnogo kratkih poena.

Za kraj, osvrnuo se na Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

- Ne moramo da trošimo reči na njih dvojicu, dva najbolja igrača na svetu u ovom momentu. Pokušaću da pokvarim planove mnogih ljudi, igraju najbolji tenis od svih tenisera. Dominantni su od starta. Neću ići sa belom zastavom. Ponovo sam u polufinalu grend slema, ono što sam rekao, želim da se takmičim. Evo još jedna šansa, nadam se da ću biti tu da se takmičim sa Karlosom, može pobediti bilo ko - zaključio je Novak Đoković.

