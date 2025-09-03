Slušaj vest

Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova noćas bez borbe predala meč zbog povrede kolena.Vondroušova, 16. teniserka sveta, rekla da je tokom zagrevanja osetila nove probleme sa kolenom i da je posle dogovora sa lekarom odlučila da ne rizikuje i da preda meč kako ne bi pogoršala povredu, navodi se u saopštenju organizatora.

Arina Sabalenka na terenu Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prva teniserka sveta će u polufinalu igrati protiv četvrte na WTA listi Amerikanke Džesike Pegule.

Pegula je u četvrtfinalu pobedila Čehinju Barboru Krejčikovu 6:3, 6:3.

To će biti repriza prošlogodišnjeg finala, u kome je Sabalenka pobedila 7:5, 7:5.

Kurir sport / Beta

