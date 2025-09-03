Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova noćas bez borbe predala meč zbog povrede kolena.Vondroušova, 16. teniserka sveta, rekla da je tokom zagrevanja osetila nove probleme sa kolenom i da je posle dogovora sa lekarom odlučila da ne rizikuje i da preda meč kako ne bi pogoršala povredu, navodi se u saopštenju organizatora.