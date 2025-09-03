Arina Sabalenka plasirala se u polufinale US Opena pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova predala meč i pre početka
BEZ BORBE DO POLUFINALA! Arina Sabalenka nastavlja put ka novom trofeju na US Openu!
Arina Sabalenka plasirala se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto joj je Čehinja Marketa Vondroušova noćas bez borbe predala meč zbog povrede kolena.Vondroušova, 16. teniserka sveta, rekla da je tokom zagrevanja osetila nove probleme sa kolenom i da je posle dogovora sa lekarom odlučila da ne rizikuje i da preda meč kako ne bi pogoršala povredu, navodi se u saopštenju organizatora.
Arina Sabalenka na terenu Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia
Prva teniserka sveta će u polufinalu igrati protiv četvrte na WTA listi Amerikanke Džesike Pegule.
Pegula je u četvrtfinalu pobedila Čehinju Barboru Krejčikovu 6:3, 6:3.
To će biti repriza prošlogodišnjeg finala, u kome je Sabalenka pobedila 7:5, 7:5.
Kurir sport / Beta
