Neverovatan rezultat napravio je Novak Đoković na ovogodišnjem US openu, plasmanom u polufinale poslednjeg grendslema u sezoni.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u četvtrtfinalnu bio je bolji od Amerikanca Tejlora Frica 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, posle više od tri časa velike borbe.

Novak Đoković, Ju-Es open Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ono na šta Novak Đoković treba da bude posebno ponosan jeste činjenica, da je plasmanom u polufinale grendslema u Njujorku postao najstariji teniser, kojem je to pošlo za rukom. Da podsetimo, Nole je 22. maja napunio 38 godina.

Ujedno, Nole je vlasnik još jednog rekorda, naime 2008. godine postao je najmlađi polufinalista na US openu. Tada je imao samo 19 godina. Kapa, dole, majstore.

Novak Đoković je 2008. godine stigao do polufinala pobedom nad domaćim teniserom Endijem Rodikom - 6:2, 6:3, 3:6, 7:6. Nažalost, na sledećoj prepreci je stao, iako je odigraoi izuzetan meč protiv Rodžera Federara, u kojem je Švajcarac slavio sa - 6:3, 5:7, 7:5, 6:2. Na kraju, Federer je osvojio US open pobedivši Endija Marija sa 6:2, 7:5, 6:2.

Novak Đoković će u polufinalu US opena igrati protiv Karlosa Alkaraza.