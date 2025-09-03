Slušaj vest

Nije bilo lako Đokoviću protiv Amerikanca. Naporan meč koji je završen u četiri seta je trajao gotovo tri i po sata.

Novak je na kraju obezbedio plasman u polufinale i meč protiv Karlosa Alkaraza, a Fric ni u 11. pokušaju nije uspeo da pobedi najboljeg tenisera svih vremena.

Amerikanac je pružio odličan otpor, ali to nije bilo dovoljno.

Tokom meča je imao i jednu grešku za koju nije znao, iako su je primetili milioni ljudi koji su gledali meč, ili pratili dešavanja putem društvenih mreža.

Fric je u jednom trenutku zamenio traku za kosu, a novu je postavio na pogrešnu stranu, pa je ime njegovog sponzora stajalo naopako.

1/5 Vidi galeriju Tejlor Fric na meču protiv Đokovića Foto: SARAH YENESEL/EPA

Tek nakon meča, na društvenim mrežama, Fric je primetio šta se desilo, a imao je zanimljivu reakciju.

- Zašto mi niko nije rekao da je ta glupost bila okrenuta naopako? - zapitao se Amerikanac.

Bonus video: