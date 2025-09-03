Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković ostvario je plasman u polufinale US Opena, gde će se sastati sa Karlosom Alkarazom.

Srpski teniser je po 11. put savladao svoju redovnu mušteriju, Tejlora Frica, a ovog puta Đoković je dobio Amerikanca sa 3:1 u setovima (6:3, 7:5, 3:6, 6:4).

Aktuelni šampion US Opena, Janik Siner, još uvek se nije plasirao u polufinale, pošto mu do toga treba pobeda nad Lorencom Musetijem.

Italijan je samim plasmanom u četvrtfinale prestigao Novaka Đokovića kao najmlađi teniser koji je stigao do sva četiri četvrtfinala Grend slem turnira u singlu u dve uzastopne sezone u Open eri (Janik Siner - 24 godine i 8 dana i Novak Đoković - 24 godine i 99 dana).

Taj podatak je objavljen na Instagram profilu "Wipe The Line", a interesantan komentar ostavila je legendarna srpska atletičarka Ivana Španović, koja je napisala:

- Ali Novak je to uradio čist - jasno je na šta je aludirala Ivana.

Foto: Printscreen