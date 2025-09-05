Novak Đoković i Karlos Alkaras boriće se za finale US Opena.
TENISKI KLASIK U POLUFINALU US OPENA: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Alkaraz
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz od 21.00 sat igraju polufinale ovogodišnjeg US Opena.
Ovaj duel možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.
Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Alkaraz je u četrvtfinalu pobedio Jiržija Lehečku, bez velikih problema kao i svim prethodnim mečevima u Njujorku, gde do sada nije izgubio nijedan set.
Sa druge strane, Đoković je pobedio Tejlora Frica posle četiri seta 3:1 i zakazao deveti međusobni okršaj sa drugim igračem planete.
Novak vodi u međusobnim okršajima sa 5:3, a verovatnoća da taj skor uveća je 26 odstvo, dok se Alkarazu daju šanse od 74 odstvo da se nađe u finalu.
