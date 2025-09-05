Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz od 21.00 sat igraju polufinale ovogodišnjeg US Opena.

Ovaj duel možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Alkaraz je u četrvtfinalu pobedio Jiržija Lehečku, bez velikih problema kao i svim prethodnim mečevima u Njujorku, gde do sada nije izgubio nijedan set.

Sa druge strane, Đoković je pobedio Tejlora Frica posle četiri seta 3:1 i zakazao deveti međusobni okršaj sa drugim igračem planete.

Novak vodi u međusobnim okršajima sa 5:3, a verovatnoća da taj skor uveća je 26 odstvo, dok se Alkarazu daju šanse od 74 odstvo da se nađe u finalu.

Novak Đoković o rođendanu kćerke Tare 2. septembra Izvor: US Open Tennis Championships