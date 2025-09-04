Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena otkrio je kako se priprema za okršaj sa velikim rivalom Karlosom Alkarazom.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz odmeriće snage u polufinalu ovogodišnjeg US opena.

Meč je na programu u petak od 15 časova po lokalnom vremenu (21.00 po našem), pa će Novak nakon pobede nad Fricom vremena da se oporavi i pripremi za okršaj sa Špancem.

U razgovoru sa medijima otkrio je kako planira da iskoristi dva dana pauze.

"Tenis sigurno neću igrati u sredu, biće sve usredsređeno na oporavak, što na stolu, što aparati koji su sastavni deo moje rutine. Malo ću provoditi vreme u prirodi, trudiću se da osposobim sebe da bih mogao da se takmičim sa Karlosom", rekao je Đoković.

Poručio je Novak da će dati sve od sebe da ostvari trijumf u petak.

"On igra sjajno, videli ste, tako da -- idemo! Ne izlazimo sa belom zastavicom, izlazimo sa samopouzdanjem i verom da ćemo da pobedimo. Sada, ako on pobedi, stisnemomo ruku i idemo dalje", poručio je srpski teniser.

