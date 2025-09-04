Slušaj vest

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u polufinale US opena, pošto je u noći između srede i četvrtka posle tri seta pobedio svog sunarodnika Lorenca Musetija 6:1, 6:4, 6:2.

Siner je svog sunarodnika i 10. igrača na ATP listi savladao posle dva sata igre.

Prvi reket sveta je dominirao na terenu od prvog do poslednjeg gema. Čak pet puta je oduzeo servis Musetiju, koji na ovom meču nije napravio nijedan brejk.

Italijanski as je upisao 26. uzastopnu pobedu na grend slemovima na tvrdoj podlozi, pošto je osvojio prethodni US open i poslednja dva Australijan opena, a ove godine u Njujorku do sada je ostvario pet pobeda.

U polufinalu, Siner će igrati protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, a meč je na programu u noći između petka i subote od 01.00 po našem vremenu.

