Nakon plasmana u polufinale US opena, najbolji srpski teniser Novak Đokvić, pričao je o raznim temama, pa se tako dotakao i svog odnosa sa čuvenim australijskim teniserom Nikom Kirjosom.

Novinare je zanimalo da li Novak, koji je poslednjih godina blizak sa Nikom, ima informacije šta se trenutno dešava sa Australijancem i da li planira da se uskoro vrati na teren.

"Poslao mi je bio jedan snimak. Voli da mi šalje snimke iz noćnih klubova, barova, na poslednji mu nisam odgovorio! I stalno kaže zašto ja nalećem uvek na Srbe širom sveta Izađe na neku žurku i naleti na nekog našeg koji mu kaže 'Niče Srbine' i onda se grle, piju i onda mene zove tako, šalje... Voleo bih jako da se on vrati, zato što je mnogo propatio sa povredama i on znači puno našem sportu, koliko god kontroverzan i drugačiji bio, ljudi to vole, on privlači publiku", rekao je Đoković.

Novak je otkrio da Nik planira da odigra egzibicioni meč sa Arinom Sabalenkom.

"Video sam da je sa Bublikom pričao da ima meč sa Sabalenkom, 'Battle of the sexes', kao Bili Džin King svojevremeno. To će biti vrlo interesantno ako dođe do toga. Nadam se da će okončati svoju karijeru na terenu. Bezveze bi bilo da ga te povrede onemoguće da barem odigra par nekih velikih turnira", kaže Đoković i dodaje:

"On nažalost nije imao disciplinu koja je bila potreba, ali da je imao 30% discipline, a ima 5%, već bi bio u Top 10 -- lagano. On je bez zagrevanja, bez ozbiljnijeg treninga, bez trenera igrao finale Vimbldona i pobeđivao sve nas u vrhu. On ima takav talenat i predispozicije da je mogao da bude svašta nešto, ali nemar prema telu mu je doneo to što mu je doneo. Prijateljski, ja ga gotivim i nadam se da će da se vrati da odigra to sa Sabalenkom i barem njegov Australijan open, jer to zaslužuje. Jer nije lako za tenisa, ne znaš, nisi ni na nebu ni na zemlji, nezvanično si povučen, ali sa druge strane si tu, i dalje se trudiš, probaš... Želim mu sve najbolje i da malo manje pije i da šalje te snimke".

Za razliku od Kirjosa, Novak ne preferira noćne izlaske.

"Nisam bio u noćnom klubu, kafani -- ne pamtim! Kad napravim neko veselje, to je više u krugu prijatelja i porodice, neki rođendani, krštenja, štagod... Ali da izađem ovako, volim da odem u pozorište, ali izlasci za mene su... Ne volim previše dugo ni da ostajem, ali nije to-to kada ne može čovek da se opusti u potpunosti. Drugačije je, da ne pričam sebi i toj popularnosti, kao da mene svi gone, love, hoće da se slikaju, ali stvarno je tako. I onda u tim okolnostima ne uživaš. Zašto da radim nešto tako onda? Zbog čega? Da budem viđen? To mi nije potrebno. Alkohol generalno ne pijem, eventualno nekad čašu vina, a to radim u krugu prijatelja".

Ipak, ukoliko osvoji trofej na US openu ne bi imao ništa protiv da ga proslavi sa Kirjosom u njegovom stilu.

"Nisam dugo... ali možda Kirjos može da me napije. Ako osvojim US open, nek me vodi gde god hoće", obećao je Novak.

