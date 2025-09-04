Slušaj vest

Sa ogromnom pažnjom i uzbuđenjem čeka se polufinale poslednjeg grendslema između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, koje će biti igrano u Njujorku u petak od 21.00 sat po našem vremenu.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraju impresivno i ubedljivo na US openu. Obojica su u velikom stilu došli do završnice turnira.

Olimpijsko finale i pobeda Novaka u Parizu - Đoković i Alkaraz Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Sećanje na Pariz

Valja istaći da je Novak Đoković (38) u poslednja dva duela sa Karlosom Alkarazom (22) izlazio kao pobednik. Prošle godine slavio je Srbin u finalu Olimpijskih igrara u Parizu, a bio je bolji i na početku sezone, u četvrtfinalu Australijen opena u Melburnu.

Baš zbog toga u taboru Karlosa Alkaraza vlada ogroman strah pred duel sa Novakom Đokovićem. Vidi se to i po izjavama trenera mladog španskog tenisera, Huana Karlosa Ferera.

- Moraćemo da gurnemo Novaka do krajnjih granica, do tačke gde fizički shvati da meč postaje težak, da ga mnogo košta da drži korak sa Karlosom. To je ono što ćemo pokušati da postignemo - otkrio je taktiku Ferero pred duel sa Đokovićem.

Svestan je šta sve može Novak - Huan Karlos Ferero Foto: EPA/Yoan Valat

Negativan skor

Iskusni Španac oprezan je pred duel sa Srbinom.

- Ne smem da kažem da je Alkaras favorit, iako ulazi u ovaj meč sa mnogo samopouzdanja!

Alkaraz je izgubio poslednja dva duela od Đokovića, četiri od poslednjih pet, pet od osam.

- Jedva čekamo novi duel sa njim! To što se dogodilo u Australiji, bilo je mnogo bolno. Ali uslovi su bili drugačiji nego ovde. Tamo smo igrali noću i to je njemu više odgovaralo, jer loptica niže odskače. Ovde ćemo igrati po danu i to će Karlosu više odgovarati.

Karlitos u naletu

Mladi španski teniser je u fantastičnoj formi. Alkaraz nije izgubio meč pre finala još od mastersa u Majamiju krajem marta. Od tada je odneo trofeje iz Monte Karla, Madrida, sa Rolan Garosa, Kvinsa, iz Sinsinatija, dok je finala gubio u Barseloni i na Vimbldonu.

- Uvek sam znao da je tehički veoma dobar, ali sada je i na mentalnom nivou bolji nego ikada. Baš na ovom turniru je dokazao da nema uspone i padove, dostigao je nivo koji smo očekivali. Uvek je igrao sa mnogo oscilacija, ali ovde to nije slučaj.

Govori Ferero s ponosom da njegov pulen nije izgubio nijedan set na Flešing Medouzu.

- Još je mlad, iako je veoma iskusan. I dalje je u procesu sazrevanja. Povremeno pokazuje znake napretka, ali sada se najbolje vide. Jedva da napravi peti ili šest grešaka po setu. To je promena u odnosu na ranije - tvrdi Ferero.

Pet Noletovih pobeda

Novak Đoković i Karlos Alkaraz dosad su igrali osam puta i duel u Njujorku biće njihov deveti okršaj po redu. Srbin ima više pobeda, pet i vodi u međusobnom duelu sa 5:3.

