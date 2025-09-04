Slušaj vest

Legendarni švedski teniser, Bjorn Borg (69), bori se sa rakom prostate, otkriva se u njegovoj predstojećoj autobiografiji "Otkucaj srca", koja će biti predstavljena 18. septembra.

Ovu vest je prvi objavio švedski list "Ekspresen", pozivajući se na informacije sa italijanskog Amazona, gde se knjiga već danima reklamira. U opisu izdanja navodi se da se švedska teniska ikona suočava sa teškom bolešću, o čemu do sada nije bilo javnih informacija.

Knjiga će biti objavljena u Švedskoj, SAD, Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Španiji, Latinskoj Americi, Holandiji i Italiji. Autobiografiju su zajednički napisali Borg i njegova supruga Patricija.

U isto vreme, porodica Borg suočila se i sa ličnom tragedijom - ranije ove nedelje objavljeno je da je Patricijin otac, Folke, preminuo u 92. godini.

Bjorn Borg je tokom svoje impresivne karijere osvojio jedanaest grend slem titula, a tenis je napustio već sa 26 godina. Početkom 1990-ih pokušao je kratki povratak, ali nikada nije uspeo da dostigne vrhunac iz svojih najboljih dana.

U isto vreme, porodica Borg suočila se i sa ličnom tragedijom - ranije ove nedelje objavljeno je da je Patricijin otac, Folke, preminuo u 92. godini.

Bjorn Borg je tokom svoje impresivne karijere osvojio jedanaest grend slem titula, a tenis je napustio već sa 26 godina. Početkom 1990-ih pokušao je kratki povratak, ali nikada nije uspeo da dostigne vrhunac iz svojih najboljih dana.