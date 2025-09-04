Slušaj vest

Protivnik će mu biti stari znanac - Karlos Alkaraz.

Novak Đoković je i drugi dan posle četvrfinala odlučio je da ne trenira, a u petak pred polufinale očekuje se da će imati standardno zagrevanje na "Artur Ešu".

Danas nije trenirao ni Španac, koji pak juče imao trening od 40 minuta. 

Podsetimo, Novak je prethodnih dana i najavio ovaj potez.

"Tenis sigurno neću igrati u sredu, biće sve usredsređeno na oporavak, što na stolu, što aparati koji su sastavni deo moje rutine. Malo provođenja vremena u prirodi, trudiću se da osposobim sebe da bih mogao da se takmičim sa Karlosom. On igra sjajno, videli ste, tako da -- idemo! Ne izlazimo sa belom zastavicom, izlazimo sa samopouzdanjem i verom da ćemo da pobedimo. Sada, ako on pobedi, stisnemomo ruku i idemo dalje", rekao je Đoković novinarima u Njujorku posle meča sa Fricom.

Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

