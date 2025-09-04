Novak Đoković je i drugi dan posle četvrfinala odlučio je da ne trenira, a u petak pred polufinale očekuje se da će imati standardno zagrevanje na "Artur Ešu".

"Tenis sigurno neću igrati u sredu, biće sve usredsređeno na oporavak, što na stolu, što aparati koji su sastavni deo moje rutine. Malo provođenja vremena u prirodi, trudiću se da osposobim sebe da bih mogao da se takmičim sa Karlosom. On igra sjajno, videli ste, tako da -- idemo! Ne izlazimo sa belom zastavicom, izlazimo sa samopouzdanjem i verom da ćemo da pobedimo. Sada, ako on pobedi, stisnemomo ruku i idemo dalje", rekao je Đoković novinarima u Njujorku posle meča sa Fricom.