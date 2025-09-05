Slušaj vest

Najbolja teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka, boriće se za titulu na US openu.

Arina je u polufinalu Otvorenog prvenstva Amerike nakon preokreta savladala domaću teniserku Džesiku Pegulu i tako izborila mesto u velikom finalu. Posle nešto više od dva sata sjajne borbe Beloruskinja je slavila rezultatom 2:1 (4:6, 6:3, 6:4).

1/4 Vidi galeriju Arina slavi plasman u finale US opena Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Publika na stadionu "Artur Eš" uživala je u sjajnom tenisu. Pegula, koja je tokom čitavog meča imala neverovatnu podršku sa tribina, ozbiljno je namučila slavnu Beloruskinju. Bila je izuzetno agresivna na ovom meču, osvojila je prvi set i imala nekoliko sjajnih prilika u odlučujućem, trećem setu, ali u ključnim momentima Sabalenka je ipak bila bolja. Spasila je sve četiri brejk lopte u poslednjem setu i na kraju utišala američku publiku.

Sada će imati priliku da drugi put uzastopno podigne trofej u Njujorku i tako postane prva teniserka posle Serene Vilijams kojoj je to pošlo za rukom.

Rivalka u finalu biće joj američka teniserka Amanda Anisimova koja je u polufinalu bila bolja od iskusne Naomi Osake iz Japana.

Kurir sport