Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i drugi reket sveta Karlos Alkaras odmeriće snage u polufinalu US opena.

Biće to prvi sudar teniskih titana na stadionu Artur Eš, pa ljubitelji tenisa "preko bare" ne žale novac kako bi uživo ispratili ovaj spektakl.

Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Cene karata za ovaj okršaj otišle su u nebesa. Verovali ili ne, najjeftinije karte, za treći prsten ogromnog stadiona Artur Eš, koštaju čak 1011 dolara.

U drugom prstenu, gde je pogled nešto bolji, kreću se između 2.800 i 3.400 dolara, dok je prvi prsten rezervisan za one najbogatije.

Ukoliko želite da sa najboljih pozicija ispratite ovaj meč, moraćete da izdvojite pravo bogatstvo, pošto se cene ulaznica kreću između 9.000 i 15.000 dolara!

Podsetimo, meč Đoković - Alkaraz igraće se u dnevnom terminu, od 15 časova po lokalnom vremenu (21 čas po našem).

Kurir sport

Ne propustiteTenisTENISKI KLASIK U POLUFINALU US OPENA: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Alkaraz
KvotaALKARAZ KAO DA IGRA PROTIV AMATERA, A NE PROTIV ĐOKOVIĆA... Kladionice otpisale Novaka u teniskom klasiku - pogledajte šokantne kvote, da li je ovo realno?
djokovic-alkaraz-2.jpg
TenisTAKTIKA ILI SE IZA SVEGA KRIJE NEŠTO ZABRINJAVAJUĆE? Novak pred polufinale sa Alkarazom povukao čudan potez
Novak Đoković
TenisOGROMAN STRAH U TABORU ALKARAZA PRED DUEL SA NOVAKOM: Karlosov trener spreman sve da žrtvuje zarad pobede!

Novak Đoković o rođendanu kćerke Tare 2. septembra Izvor: US Open Tennis Championships