NENORMALNE CENE ULAZNICA ZA MEČ ĐOKOVIĆ - ALKARAZ! Najjeftinija karta košta čak 1.000 dolara, a kad vidite koliko su najskuplje - zavrteće vam se u glavi!
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i drugi reket sveta Karlos Alkaras odmeriće snage u polufinalu US opena.
Biće to prvi sudar teniskih titana na stadionu Artur Eš, pa ljubitelji tenisa "preko bare" ne žale novac kako bi uživo ispratili ovaj spektakl.
Cene karata za ovaj okršaj otišle su u nebesa. Verovali ili ne, najjeftinije karte, za treći prsten ogromnog stadiona Artur Eš, koštaju čak 1011 dolara.
U drugom prstenu, gde je pogled nešto bolji, kreću se između 2.800 i 3.400 dolara, dok je prvi prsten rezervisan za one najbogatije.
Ukoliko želite da sa najboljih pozicija ispratite ovaj meč, moraćete da izdvojite pravo bogatstvo, pošto se cene ulaznica kreću između 9.000 i 15.000 dolara!
Podsetimo, meč Đoković - Alkaraz igraće se u dnevnom terminu, od 15 časova po lokalnom vremenu (21 čas po našem).
Kurir sport