ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Teniski klasik u polufinalu US Opena
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz igraju polufinale US Opena.
Alkarazov šou pred polufinale
Za razliku od Noleta, Karlitos je odradio blok trening pred početak meča - bio je to pravi šou za ljubitelje "belog sporta" koji su uživali u njegovim potezima na terenu.
I tako se oni ponovo sretnu...
Ovim rečima US Open najavio je deveti po redu susret Đokvića i Alkaraza.
Teniski klasik
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz od 21.00 sat igraju polufinale ovogodišnjeg US Opena. Ovaj duel možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.
Alkaraz je u četrvtfinalu pobedio Jiržija Lehečku, bez velikih problema kao i svim prethodnim mečevima u Njujorku, gde do sada nije izgubio nijedan set. Sa druge strane, Đoković je pobedio Tejlora Frica posle četiri seta 3:1 i zakazao deveti međusobni okršaj sa drugim igračem planete. Novak vodi u međusobnim okršajima sa 5:3, a verovatnoća da taj skor uveća je 26 odstvo, dok se Alkarazu daju šanse od 74 odsto da se nađe u finalu.