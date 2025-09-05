Svi događaji
19:34

Alkarazov šou pred polufinale

Za razliku od Noleta, Karlitos je odradio blok trening pred početak meča - bio je to pravi šou za ljubitelje "belog sporta" koji su uživali u njegovim potezima na terenu. Više o ovome pročitajte na OVOM LINKU.

16:57

I tako se oni ponovo sretnu...

Ovim rečima US Open najavio je deveti po redu susret Đokvića i Alkaraza.

16:22

Teniski klasik

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz od 21.00 sat igraju polufinale ovogodišnjeg US Opena. Ovaj duel možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Alkaraz je u četrvtfinalu pobedio Jiržija Lehečku, bez velikih problema kao i svim prethodnim mečevima u Njujorku, gde do sada nije izgubio nijedan set. Sa druge strane, Đoković je pobedio Tejlora Frica posle četiri seta 3:1 i zakazao deveti međusobni okršaj sa drugim igračem planete. Novak vodi u međusobnim okršajima sa 5:3, a verovatnoća da taj skor uveća je 26 odstvo, dok se Alkarazu daju šanse od 74 odsto da se nađe u finalu.

