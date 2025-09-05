Španac se dobro zabavljao pred polufinale US Opena.
Tenis
ŠOU ALKARAZA PRED POLUFINALE US OPENA: Karlitos na treningu pokazao da Noletu uopšte neće biti lako
Slušaj vest
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz od 21.00 sat igraju polufinale ovogodišnjeg US Opena.
Za razliku od Noleta, Karlitos je odradio blok trening pred početak meča.
Bio je to pravi šou za ljubitelje "belog sporta" koji su uživali u njegovim potezima na terenu.
Ako je suditi po treningu, Alkaraz je i više nego raspoložen i vrhunski sperman za deveti okršaj sa Đokovićem.
Reaguj
Komentariši