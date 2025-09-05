Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz od 21.00 sat igraju polufinale ovogodišnjeg US Opena.

Za razliku od Noleta, Karlitos je odradio blok trening pred početak meča.

Bio je to pravi šou za ljubitelje "belog sporta" koji su uživali u njegovim potezima na terenu.

Ako je suditi po treningu, Alkaraz je i više nego raspoložen i vrhunski sperman za deveti okršaj sa Đokovićem.

