Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa US Opena pošto je u polufinalu izgubio od španskog tenisera Karlosa Alkaraza sa 4:6, 6:7 (4:7).

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Popularni Karlitos posle meča otkrio je "ključ pobede".

"Divan osećaj, ponovo biti u finalu US opena. Mnogo mi znači. Nije ovo bilo najbolje izdanje, nivo mog tenisa, ali sam držao fokus do kraja. To je bio ključ. Fizički je ovo bio meč, to sam i želeo", rekao je Alkaraz posle meča.

Karlos Alkaraz
djokovic-alkaraz-2.jpg
Novak Đoković

