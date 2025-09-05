Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa US Opena pošto je u polufinalu izgubio od španskog tenisera Karlosa Alkaraza sa 4:6, 6:7 (4:7).

"Divan osećaj, ponovo biti u finalu US opena. Mnogo mi znači. Nije ovo bilo najbolje izdanje, nivo mog tenisa, ali sam držao fokus do kraja. To je bio ključ. Fizički je ovo bio meč, to sam i želeo", rekao je Alkaraz posle meča.