Novak Đoković se nalazi u bezilaznoj situaciji u polufinalu US Opena protiv Karlosa Alkaraza.

Španac je poveo sa 2:0 u setovima, a Alkaraz u karijeri do sada, nikada nije ispustio tu prednost...

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Iako je Nole specijalista da od 0:2 dođe do 3:2, ovoga puta moraće da pored Alkraza pobedi i tradiciju koju Španac suvereno čuva i brani.

