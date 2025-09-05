Kraj priče za Novaka Đokovića...
ništa od preokreta?
NOVAK ĐOKOVIĆ OTPEVAO SVOJE: Stigle loše vesti - sve je gotovo?
Novak Đoković se nalazi u bezilaznoj situaciji u polufinalu US Opena protiv Karlosa Alkaraza.
Španac je poveo sa 2:0 u setovima, a Alkaraz u karijeri do sada, nikada nije ispustio tu prednost...
Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia
Iako je Nole specijalista da od 0:2 dođe do 3:2, ovoga puta moraće da pored Alkraza pobedi i tradiciju koju Španac suvereno čuva i brani.
