Novak Đoković je u tri seta eliminisan u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza6:4, 7:6 (4), 6:2.

Srpski teniser je u dva prva seta pružio otpor Špancu, a drugi je izgubio tek nakon taj-brejka. Kada je Alkaraz poveo sa 2:0, bilo je jasno da će na kraju i srušiti rovitog Novaka.

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Treći set Nole je odigrao do kraja, iako je zbog očiglednih problema sa povredom izgledao jako loše i u teškom stanju. Nije Đoković uspevao ni da potrči za jednim lob udarcem Španca...

Na kraju, ostao je na nogama do kraja, ali i bez šanse za bilo kakvim preokretom na ovom meču.

