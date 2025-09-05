Novak Đoković je morao da se preda pre vremena, iako je na terenu ostao do kraja...
kraj
MUČNE SCENE NA US OPENU: Novak Đoković u teškom stanju! (VIDEO)
Slušaj vest
Novak Đoković je u tri seta eliminisan u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza - 6:4, 7:6 (4), 6:2.
Srpski teniser je u dva prva seta pružio otpor Špancu, a drugi je izgubio tek nakon taj-brejka. Kada je Alkaraz poveo sa 2:0, bilo je jasno da će na kraju i srušiti rovitog Novaka.
Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Treći set Nole je odigrao do kraja, iako je zbog očiglednih problema sa povredom izgledao jako loše i u teškom stanju. Nije Đoković uspevao ni da potrči za jednim lob udarcem Španca...
Na kraju, ostao je na nogama do kraja, ali i bez šanse za bilo kakvim preokretom na ovom meču.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši