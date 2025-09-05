Slušaj vest

Srpski teniser je u dva prva seta pružio otpor Špancu, a drugi je izgubio tek nakon taj-brejka. Kada je Alkaraz poveo sa 2:0, bilo je jasno da će na kraju i srušiti rovitog Novaka.

1/13 Vidi galeriju Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Treći set Nole je odigrao do kraja, iako je zbog očiglednih problema sa povredom izgledao jako loše i u teškom stanju. Nije Đoković uspevao ni da potrči za jednim lob udarcem Španca...

Na kraju, ostao je na nogama do kraja, ali i bez šanse za bilo kakvim preokretom na ovom meču.

