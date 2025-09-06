Slušaj vest

Najtrofejniji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva Amerike u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od Španca Karlosa Alkaraza u tri seta, sa 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

Očekivalo se da bi Đoković mogao da se suprotstavi Alkarazu, jer ga je do sada pobeđivao u svim mečevima na tvrdoj podlozi, ali se ispostavilo da je razlika od 16 godina bila nepremostiva prepreka.

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Na kraju susreta, dok je Novak odlazio ka svlačionici, publika u Njujorku ga je srdačno pozdravila.

Ovacije u aplauzi orili su se "Artur Ešom".

Pogledajte:

