"Kratko smo se videli, nije želela puno da me remeti, da mi uzima vremena, ali ja sam želeo. Pitanje je bilo za bekhend, tu mi je dala savet šta treba. Rekla mi je da zamislim sebe kao mlađeg Đokovića koji je igrao slobodno da igram sa srcem. To mi je rekla pred meč. Definitivno me je inspirasala. Jako je retko viđam, svi iz teniskog sveta, ima veliki značaj u životu i karijeri", otkrio je Novak na konferenciji za medije.