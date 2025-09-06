Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, posle poraza od Alkaraza govorio je o legendarnoj Moniki Seleš.

Imao je Novak sjajnu podršku sa tribina u okršaju sa Alkarazom, nažalost, to mu nije pomoglo da savlada sjajnog Španca i zbori plasman u finale.

Posle gotovo dva i po sata igre Alkaraz je slavio rezultatom 3:0 - 6:4, 7:6, 6:2.

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Legendarna Monika Seleš uživo je pratila ovaj meč, vozila je osam sati do Njujorka kako bi pružila podršku Srbinu. Nakon meča, Novak je otkrio šta mu je proslavljena grend slem šampionka rekla:

"Kratko smo se videli, nije želela puno da me remeti, da mi uzima vremena, ali ja sam želeo. Pitanje je bilo za bekhend, tu mi je dala savet šta treba. Rekla mi je da zamislim sebe kao mlađeg Đokovića koji je igrao slobodno da igram sa srcem. To mi je rekla pred meč. Definitivno me je inspirasala. Jako je retko viđam, svi iz teniskog sveta, ima veliki značaj u životu i karijeri", otkrio je Novak na konferenciji za medije.

