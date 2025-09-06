ALKARAZ SRUŠIO ĐOKOVIĆA, PA OTKRIO ŠTA MU JE FEDERER REKAO: Pokušaću da sledim njegove reči!
Najbolji španski teniser, Karlos Alkaraz, izborio je plasman u finale US opena, pošto je u polufinalu ubedljivo savladao srpskog tenisera Novaka Đokovića (6:4, 7:6, 6:2).
Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, raspoloženi Karlos odgovarao je na brojna pitanja, a jedna od tema bila je dugovečnost u sportu.
Novak je u 38. godini dogurao do polufinala US opena i tako postao najstariji teniser u istoriji koji je na sva četiri Grend slema stigao do polufinala, pa je novinare zanimalo da li Alkaraz planira da igra tenis kad dođe u to životno doba.
Španac je rekao da ne gleda toliko unapred, a onda je i otkrio da je od Federera dobio savet koji će pokušati da usvoji.
"Jedna osoba mi je jednom rekla da ne moram da razmišljam o tome da li ću i dalje igrati sa 35 ili 38 godina. Rodžer me je savetovao da se moram fokusirati na narednih pet godina karijere. Onda, sa 27 godina, morao bih da razmišljam o još pet godina", rekao je Alkaraz.
Federer mu je rekao da ne pravi dugoročne planove.
"Ne radi se o razmišljanju 15 ili 20 godina unapred. Radi se o tome da idem godinu po godinu ili razmišljam najviše o pet godina. Videćemo do kojih godina mogu dobro da brinem o svom telu. Pokušaću da sledim njegove reči. Trenutno je preda mnom još mnogo godina", rekao je Karlos Alkaraz.
