Slušaj vest

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, raspoloženi Karlos odgovarao je na brojna pitanja, a jedna od tema bila je dugovečnost u sportu.

1/13 Vidi galeriju Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Novak je u 38. godini dogurao do polufinala US opena i tako postao najstariji teniser u istoriji koji je na sva četiri Grend slema stigao do polufinala, pa je novinare zanimalo da li Alkaraz planira da igra tenis kad dođe u to životno doba.

Španac je rekao da ne gleda toliko unapred, a onda je i otkrio da je od Federera dobio savet koji će pokušati da usvoji.

"Jedna osoba mi je jednom rekla da ne moram da razmišljam o tome da li ću i dalje igrati sa 35 ili 38 godina. Rodžer me je savetovao da se moram fokusirati na narednih pet godina karijere. Onda, sa 27 godina, morao bih da razmišljam o još pet godina", rekao je Alkaraz.

Federer mu je rekao da ne pravi dugoročne planove.

"Ne radi se o razmišljanju 15 ili 20 godina unapred. Radi se o tome da idem godinu po godinu ili razmišljam najviše o pet godina. Videćemo do kojih godina mogu dobro da brinem o svom telu. Pokušaću da sledim njegove reči. Trenutno je preda mnom još mnogo godina", rekao je Karlos Alkaraz.

Kurir sport