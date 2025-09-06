Slušaj vest

Najbolji španski teniser, Karlos Alkaraz, izborio je plasman u finale US opena, pošto je u polufinalu ubedljivo savladao srpskog tenisera Novaka Đokovića (6:4, 7:6, 6:2).

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, raspoloženi Karlos odgovarao je na brojna pitanja, a jedna od tema bila je dugovečnost u sportu.

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Novak je u 38. godini dogurao do polufinala US opena i tako postao najstariji teniser u istoriji koji je na sva četiri Grend slema stigao do polufinala, pa je novinare zanimalo da li Alkaraz planira da igra tenis kad dođe u to životno doba.

Španac je rekao da ne gleda toliko unapred, a onda je i otkrio da je od Federera dobio savet koji će pokušati da usvoji.

"Jedna osoba mi je jednom rekla da ne moram da razmišljam o tome da li ću i dalje igrati sa 35 ili 38 godina. Rodžer me je savetovao da se moram fokusirati na narednih pet godina karijere. Onda, sa 27 godina, morao bih da razmišljam o još pet godina", rekao je Alkaraz.

Federer mu je rekao da ne pravi dugoročne planove.

"Ne radi se o razmišljanju 15 ili 20 godina unapred. Radi se o tome da idem godinu po godinu ili razmišljam najviše o pet godina. Videćemo do kojih godina mogu dobro da brinem o svom telu. Pokušaću da sledim njegove reči. Trenutno je preda mnom još mnogo godina", rekao je Karlos Alkaraz.

Kurir sport

Ne propustiteTenisVOZILA JE OSAM SATI ZBOG NOVAKA! Legendarna Monika Seleš došla u Njujork da podrži Đokovića: Srbin posle meča sa Alkarazom otkrio šta mu je rekla!
Monika Seleš
TenisDETALJ ZBOG KOG BRUJE DRUŠTVENE MREŽE: Alkarazov potez posle plasmana u finale naišao na mnogo komentara
profimedia-1034456325.jpg
TenisNOVAK NEMOĆAN PROTIV KARLOSA - ALKARAZ OTKRIO KLJUČ POBEDE: Nije ovo bilo najbolje izdanje...
profimedia-1034456662.jpg
TenisMUČNE SCENE NA US OPENU: Novak Đoković u teškom stanju! (VIDEO)
Novak Đoković

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport