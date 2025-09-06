Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle tri seta, 4:6, 6:7, 2:6.

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Dan posle bolne eliminacije Novak se oglasio na društvenim mrežama.

"Zauvek zahvalan Njuroku", napisao je Đoković i očekivano privukao mnogo pažnje svojih fanova.

