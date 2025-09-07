SINER - ALKARAZ: Pomeren početak finala! Opsadno stanje zbog Donalda Trampa! Od medija tražena cenzura
Dvojica trenutno najboljih tenisera na svetu Janik Siner i Karlos Alkaraz igraće za titulu na Ju-Es openu.
Pomeren početak finala
FInale je pomereno za oko pola sata.
Iz bezbednosnih razloga stvorena je ogromna gužva ispred stadiona "Artur Eš".
Opsadno stanje zbog Trampa, od medija tražena cenzura
Prvi put od 2015. godine, kada se kandidovao za prvi mandat, Donald Tramp bi trebao da prisustvuje meču na Ju-Es openu.
To je dovelo do opsadnog stanja na Flašing Medouzu, pa su bezbednosne mere znatno pooštrene. Postavljeni su detektori na svim ulazima, torbe se pažljivo pretresaju, a oko kompleksa su napravljena dva kruga provera. Svuda je raspoređen veliki broj pripadnika sa oznakom „secret service“ ili tajne službe, koji pažljivo prate svaki korak svih koji danas uđu na kompleks.
I mediji koji imaju TV prava dobili su posebne instrukcije. Kako navodi Njujork Tajms, brodkasteri su dobili instrukcije da cenzurišu, odnosno isključe ton ako se sa tribina budu čuli zvižduci predsedniku Amerike.
Za titulu i prvo mesto
Janik Siner i Karlos Alkaraz treći put ove sezone igraju finale grend slem turnira.
Rolan Garos je pripao Špancu, a Vimbldon Italijanu.
Biće ovo prilika da Karlos Alkaraz osvoji šestu grend slem titulu, a Janik Siner petu.
No, ulog je mnogo veći pošto će pobednik od ponedeljka biti prvi na ATP listi. Siner bi zadržao to mesto, dok bi ga Alkaraz preuzeo