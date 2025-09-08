Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Italijana Janika Sinera u finalu US Opena, stigao do titule, ali i prvog mesta na novoj ATP listi.

Alkaraz je preuzeo lidersku poziciju od Sinera i sada je prvi sa 11.540 bodova, dok Janik zauzima drugo mesto sa 10.780.

Iza prve dvojice nalazi se Aleksander Zverev sa 5.930 poena, dok je Novak Đoković skočio sa sedmog na četvrto mesto i trenutno ima 4,830 bodova.

Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Top deset kompletiraju Tejlor Fric (4.675), Ben Šelton (4.280), Džek Drejper (3.690), Aleks de Minor (3.545), Lorenco Museti (3.505) i Karen Hačanov (3.280).

Ne propustiteTenisNOVAK SE OGLASIO DAN POSLE ELIMINACIJE SA US OPENA: Đokovićeva poruka izazvala mnogo pažnje
Novak Đoković
TenisALKARAZ SRUŠIO ĐOKOVIĆA, PA OTKRIO ŠTA MU JE FEDERER REKAO: Pokušaću da sledim njegove reči!
Karlos Alkaraz i Rodžer Federer
Tenis"NOVAKU JE POTREBNA POMOĆ" Legendarna teniserka govorila o Đokoviću: Prošla sam kroz to - smrdelo je!
Martina Navratilova
TenisVOZILA JE OSAM SATI ZBOG NOVAKA! Legendarna Monika Seleš došla u Njujork da podrži Đokovića: Srbin posle meča sa Alkarazom otkrio šta mu je rekla!
Monika Seleš

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija

11,540
3,690