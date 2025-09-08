Nadal čestitao svom sunarodniku na novom podvigu.
NADAL SE JAVIO I ALKARAZU POSLAO BRUTALNU PORUKU! Morao je odmah sa se oglasi - teniski svet bruji o njegovim rečima!
Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je ovogodišnji US Open, pošto je u finalu savladao Janika Sinera rezultatom 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).
Ovo je šesti grend slem trofej za Alkaraza, drugi na Ju-Es openu, dok je Siner ostao na četiri.
Nakon pobede u finalu, priliku da čestita Alkarazu iskoristio je njegov sunarodnik Rafael Nadal.
"Svaka čast, Karlos! Ponovo, šampion US opena i svetski broj jedan! Čestitam na napornom radu koji stoji iza ove sjajne sezone“, rekao je Nadal.
Španski teniser je ovom pobedom ujedno preuzeo i prvo mesto na ATP listi.
