Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je ovogodišnji US Open, pošto je u finalu savladao Janika Sinera rezultatom 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

Ovo je šesti grend slem trofej za Alkaraza, drugi na Ju-Es openu, dok je Siner ostao na četiri.

Nakon pobede u finalu, priliku da čestita Alkarazu iskoristio je njegov sunarodnik Rafael Nadal.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena

"Svaka čast, Karlos! Ponovo, šampion US opena i svetski broj jedan! Čestitam na napornom radu koji stoji iza ove sjajne sezone“, rekao je Nadal.

Španski teniser je ovom pobedom ujedno preuzeo i prvo mesto na ATP listi.

