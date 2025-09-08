Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković već duže vreme juri 25. Gren slem titulu. Želeo je pehar da podigne na US Openu, ali je na tom putu zaustavljen od strane Karlosa Alkaraza u polufinalu.

Mladi Španac je potom osvojio US Open, pobedivši u finalu svog ljutog rivala, Italijana Janika Sinera.

Ovo je šesti grend slem trofej za Alkaraza, drugi na Ju-Es openu, dok je Siner ostao na četiri.

Apsolutni rekorder po broju osvojenih Gren slem titula jeste Novak Đoković sa 24 trofeja u svojoj vitrini, a sve je počelo davne 2008. godine kada je pokorio Melburn.

Đoković je tada sa 20 godina krenuo da melje, redom je pobeđivao tadašnje asove, a nakon toga se nije zaustavljao...

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije jučerašnjih finalista US Opena koje su nastale 2008. godine, iste kada je Đoković osvojio prvu Gren slem titulu.

Siner i Alkaraz, dečaci koji u tom momentu nisu imali pojma kakva ih budućnost čeka.

