Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković već duže vreme juri 25. Gren slem titulu. Želeo je pehar da podigne na US Openu, ali je na tom putu zaustavljen od strane Karlosa Alkaraza u polufinalu.

Mladi Španac je potom osvojio US Open, pobedivši u finalu svog ljutog rivala, Italijana Janika Sinera.

Ovo je šesti grend slem trofej za Alkaraza, drugi na Ju-Es openu, dok je Siner ostao na četiri.

Apsolutni rekorder po broju osvojenih Gren slem titula jeste Novak Đoković sa 24 trofeja u svojoj vitrini, a sve je počelo davne 2008. godine kada je pokorio Melburn.

Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Đoković je tada sa 20 godina krenuo da melje, redom je pobeđivao tadašnje asove, a nakon toga se nije zaustavljao...

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije jučerašnjih finalista US Opena koje su nastale 2008. godine, iste kada je Đoković osvojio prvu Gren slem titulu.

Siner i Alkaraz, dečaci koji u tom momentu nisu imali pojma kakva ih budućnost čeka.

Pogledajte:

Ne propustiteTenisPROMENA NA VRHU, ALI I NOVAKOV NAPREDAK! Izašla prva ATP lista posle US Opena: Evo gde se Đoković nalazi!
profimedia-1034456098.jpg
TenisNOVAK SE OGLASIO DAN POSLE ELIMINACIJE SA US OPENA: Đokovićeva poruka izazvala mnogo pažnje
Novak Đoković
TenisALKARAZ SRUŠIO ĐOKOVIĆA, PA OTKRIO ŠTA MU JE FEDERER REKAO: Pokušaću da sledim njegove reči!
Karlos Alkaraz i Rodžer Federer
Tenis"NOVAKU JE POTREBNA POMOĆ" Legendarna teniserka govorila o Đokoviću: Prošla sam kroz to - smrdelo je!
Martina Navratilova

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport