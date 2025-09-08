Slušaj vest

Danilović je 41. teniserka sveta sa 1.328 bodova.

Prva na WTA listi je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, koja je odbranila titulu na Ju Es openu, sa 11.225 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 7.933 boda i Amerikanke Koko Gof sa 7.874 boda.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi bilo je tri promene. Amerikanka Amanda Anisimova se plasmanom u finale Ju Es opena popela sa devetog na četvrto mesto, njena sunarodnica Džesika Pegula pala je sa četvrte na sedmu poziciju, dok je Kineskinja Ćinven Džen pokvarila svoj plasman za dve pozicije i sad zauzima deveto mesto.

Skok od 10 mesta je nakon plasmana u polufinale Ju Es opena zabeležila nekadašnja prva teniserka sveta, Japanka Naomi Osaka, koja sada zauzima 14. poziciju na WTA listi.

Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović je zadržala 156. mesto, Lola Radivojević je pokvarila svoj plasman za 19 pozicija i sad je 195. igračica sveta, dok je Teodora Kostović napredovala za 17 mesta i sad zauzima 245. poziciju. Mia Ristić je popravila svoj plasman za 14 mesta i sad je 300. teniserka sveta.

WTA lista: 1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.225 2. Iga Švjontek (Poljska) 7.933 3. Koko Gof (SAD) 7.874 4. Amanda Anisimova (SAD) 5.159 5. Mira Andrejeva (Rusija) 4.793 6. Medison Kiz (SAD) 4.579 7. Džesika Pegula (SAD) 4.383 8. Džasmin Paolini (Italija) 4.006 9. Ćinven Džen (Kina) 4.003 10. Elena Ribakina (Kazahstan) 3.833 ......................................................

41. Olga Danilović (Srbija) 1.328 ......................................................