Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je US Open u Njujorku i tako došao do svoje šeste grend slem titule.

Izgubio je tek jedan set i to u finalu protiv najvećeg rivala Janika Sinera.

Španac je postao prvi igrač od 1991, otkako se takva statistika prati, koji je do Grend slem titule stigao suočavajući se sa samo 10 brejk lopti.

 Najbolji učinak dosad je imao Rodžer Federer, koji je Vimbldon 2006. osvojio tako što je morao da spasava 12 brejk lopti tokom turnira.

Inače, Alkarasu su servis u Njujorku oduzimali po jednom Siner, Novak Đoković i Lučano Darderi.

Artur Rinderkneš je imao dve prilike, Rajli Opelka tri, a Jirži Lehečku niti jednu.

