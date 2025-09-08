Karlos Alkaraz ubedljivo osvojio US Open
US OPEN
ALKARAZ OBORIO REKORD RODŽERA FEDERERA STAR 19 GODINA: Španac napravio podvig u Njujorku
Slušaj vest
Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je US Open u Njujorku i tako došao do svoje šeste grend slem titule.
Izgubio je tek jedan set i to u finalu protiv najvećeg rivala Janika Sinera.
Španac je postao prvi igrač od 1991, otkako se takva statistika prati, koji je do Grend slem titule stigao suočavajući se sa samo 10 brejk lopti.
Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Najbolji učinak dosad je imao Rodžer Federer, koji je Vimbldon 2006. osvojio tako što je morao da spasava 12 brejk lopti tokom turnira.
Inače, Alkarasu su servis u Njujorku oduzimali po jednom Siner, Novak Đoković i Lučano Darderi.
Artur Rinderkneš je imao dve prilike, Rajli Opelka tri, a Jirži Lehečku niti jednu.
Reaguj
Komentariši