Kurir je prisustvovao treningu Miše Kecmanovića i Hamada Međedovića pred Dejvis Kup meč Srbija - Turska u Nišu - i uverio se u to koliko intenizvno i odgovorno se trenira u našoj reprezentaciji pred ovaj susret protiv tima koji je po svemu izraziti autsajder.
Tenis
KURIR NA TRENINGU KECMANOVIĆA I MEĐEDOVIĆA: Uverili smo se u jednu veoma bitnu stvar
Slušaj vest
Da se ništa ne prepušta slučaju svedoči i veoma aktivno prisustvo Viktora Troickog sa jedne - i Ilije Bozoljca sa druge strane, koji nadgledaju svaki udarac obojice naših asova.
Miša i Hamad su predano odradili varijacije udaraca sa osnovne linije, isprobali servis i volej, a uz stručne savete posle skoro svake duže razmene odigravaju poene i simulaciju situacija iz meča.
Trening budnim okom prati i veteran na ATP turneji, naš poznati fizioterapeut i kondicioni trener Vlade Kaplarević - sa ciljem da se preduprede bilo kakve komplikacije koje bi igrači mogli da imaju tokom poslednjih priprema pred odlučujući susret za borbu za povratak Srbije u takmičenje za osvajanje Salatare sledeće godine.
Trening Kecmanovića i Međedovića u Nišu Foto: Vuk Brajović / Kurir sport
Vidi galeriju
(Vuk Brajović)
Reaguj
Komentariši