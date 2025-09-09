Slušaj vest

Da se ništa ne prepušta slučaju svedoči i veoma aktivno prisustvo Viktora Troickog sa jedne - i Ilije Bozoljca sa druge strane, koji nadgledaju svaki udarac obojice naših asova.

Miša i Hamad su predano odradili varijacije udaraca sa osnovne linije, isprobali servis i volej, a uz stručne savete posle skoro svake duže razmene odigravaju poene i simulaciju situacija iz meča.

Trening budnim okom prati i veteran na ATP turneji, naš poznati fizioterapeut i kondicioni trener Vlade Kaplarević - sa ciljem da se preduprede bilo kakve komplikacije koje bi igrači mogli da imaju tokom poslednjih priprema pred odlučujući susret za borbu za povratak Srbije u takmičenje za osvajanje Salatare sledeće godine.

