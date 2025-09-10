Da je Niš odličan izbor za domaćina našoj Dejvis Kup reprezentaciji pred odlučujući meč za opstanak u Svetskoj Grupi najstarijeg timskog sportskog takmičenja na svetu protiv Turske - svedoče i scene iz SC "Čair" sa današnjeg treninga.
GIMNAZIJALCI POSETILI DEJVIS KUP SELEKCIJU SRBIJE: Teniseri odradili trening pred publikom
Tim pod vođstvom selektora Viktora Troickog imao je sjajnu podršku na poslednjem treningu pred žreb, pozdravljen od strane učenika osam sportskih odeljenja 9. Gimnazije iz Niša, u pratnji svojih nastavnika.
Dejvis Kup Foto: TSS - Nikola Mladenović
Njima su se pridružili i verni volonteri, bez kojih organizacija nijednog velikog događaja ne bi mogla da bude održana i poslali sjajnu sliku o tome koliko se sport, tenis i naša reprezentacija cene i podržavaju na jugu Srbije.
Viktor Troicki i igrači Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Stefan Latinović i braća Sabanov, Matej i Ivan uživali su u prisustvu njihovih mladih obožavaoca, uz opravdano odsustvo debitanta u timu Branka Đurića sa treninga.
(Vuk Brajović)
