Tim pod vođstvom selektora Viktora Troickog imao je sjajnu podršku na poslednjem treningu pred žreb, pozdravljen od strane učenika osam sportskih odeljenja 9. Gimnazije iz Niša, u pratnji svojih nastavnika.

Dejvis Kup
Dejvis Kup Foto: TSS - Nikola Mladenović

Njima su se pridružili i verni volonteri, bez kojih organizacija nijednog velikog događaja ne bi mogla da bude održana i poslali sjajnu sliku o tome koliko se sport, tenis i naša reprezentacija cene i podržavaju na jugu Srbije.

Viktor Troicki i igrači Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Stefan Latinović i braća Sabanov, Matej i Ivan uživali su u prisustvu njihovih mladih obožavaoca, uz opravdano odsustvo debitanta u timu Branka Đurića sa treninga.

(Vuk Brajović)

Grobari u Nišu na utakmici Radnički - Partizan Izvor: Kurir