Slušaj vest

Rene Stabs, nekadašnja najbolja dubl igračica sveta koja je u konkurenciji parova (dubl i miks dubl) osvojila šest grend slem trofeja, veruje da se bliži kraj karijere najboljeg tenisera svih vremena.

Đoković je trenutno, zahvaljujući plasmanu u polufinale US opena, četvrti na ATP listi, a sa 38 godina je ubedljivo najstariji teniser u svetskom vrhu.

Australijanka veruje da će Srbin završiti karijeru u 2026. godini i to na startu sezone.

"Imam osećaj da će Australijan open biti njegov poslednji veliki turnir na kojem će igrati. Ne verujem da želi da nastavi da igra posle toga i ide na Rolan Garos. On je tako dobar na svakoj podlozi, ali ne vidim da može da dobija te momke u pet setova na šljaci i da posle toga ide na Vimbldon", rekla je Stabs i dodala:

1/10 Vidi galeriju Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

"Osećam da bi Australijan open bio sjajan način da završi karijeru. To je mesto gde je osvojio grend slem prvenac. Svi znamo šta je Australijan open i koliko mu je značio. Bilo je to u stilu ljubav ili mržnja, što je bilo na neki način savršeno za njegovu karijeru".

Turnir u Melburnu će se igrati od 18. januara do 1. februara.

Bonus video: