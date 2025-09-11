OTKRIVENO NA KOM TURNIRU ĐOKOVIĆ ZAVRŠAVA KARIJERU?! Legenda izgovorila ono što niko nije želeo da čuje - Novak uskoro ide u penziju?!
Rene Stabs, nekadašnja najbolja dubl igračica sveta koja je u konkurenciji parova (dubl i miks dubl) osvojila šest grend slem trofeja, veruje da se bliži kraj karijere najboljeg tenisera svih vremena.
Đoković je trenutno, zahvaljujući plasmanu u polufinale US opena, četvrti na ATP listi, a sa 38 godina je ubedljivo najstariji teniser u svetskom vrhu.
Australijanka veruje da će Srbin završiti karijeru u 2026. godini i to na startu sezone.
"Imam osećaj da će Australijan open biti njegov poslednji veliki turnir na kojem će igrati. Ne verujem da želi da nastavi da igra posle toga i ide na Rolan Garos. On je tako dobar na svakoj podlozi, ali ne vidim da može da dobija te momke u pet setova na šljaci i da posle toga ide na Vimbldon", rekla je Stabs i dodala:
"Osećam da bi Australijan open bio sjajan način da završi karijeru. To je mesto gde je osvojio grend slem prvenac. Svi znamo šta je Australijan open i koliko mu je značio. Bilo je to u stilu ljubav ili mržnja, što je bilo na neki način savršeno za njegovu karijeru".
Turnir u Melburnu će se igrati od 18. januara do 1. februara.
Bonus video: