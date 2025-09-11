Slušaj vest

U VIP Sali SC “Čair” u Nišu danas je u prisustvu predstavnika Međunarodne teniske federacije ITF predstavljen žreb predstojećeg Dejvis Kup meča Srbija – Turska.

Prvog dana – u petak, od 16 časova takmičenje će otvoriti naš najbolji igrač Miomir Kecmanović u meču protiv drugog po rangu igrača iz Turske – Ergija Kirkina.



Dvadeset minuta po okončanju uvodnog meča - poslednji meč prvog dana će odigrati drugi reket Srbije Hamad Međedović i trenutno najbolji turski teniser Janki Erel.

Drugi dan bi trebao da sadrži 3 meča, a počeće u 12 časova sudarom dublova Ivana i Mateja Sabanova (Srbija) protiv turskog para Azkara – Tirker. 30 minuta po završetku dublova na teren će izaći takmičari u singlu Kecmanović – Eral i zatim Međedović – Kirkin.

Iako je moguće da se selektori odluče za promene učesnika ovih mečeva i do 15 minuta pred njihov početak, što će se skoro sigurno desiti drugog dana kako bi se mladim nadama u oba tima omogućilo dragoceno Dejvis Kup iskustvo nastupa za svoju zemlju, Viktor Troicki je već danas imao važnu vest u tom smislu:

“U poslednjem trenutku je odlučeno da će Ivan Sabanov nastupiti u dublu umesto Stefana Latinovića. Braća Sabanov imaju već dragoceno iskustvo nastupa za Srbiju sa ATP Kupa, bili su u sastavu tima protiv Danske, i sigurni smo da smo ovim doneli pravu odluku za željeni ishod ovog susreta. Stefan Latinović je odlično radio i uklopio se u ovaj tim, i sigurni smo da ćemo ga često viđati sa nama u budućnosti”, istakao je Viktor Troicki povodom ove odluke.

Svi srpski igrači su jednoglasno istakli da je atmosfera u timu izuzetna, da su veoma zadovoljni uslovima koji su im pruženi u Nišu i očekuju da će kvalitetan rad doneti željene rezultate u naredna 2 dana takmičenja.

“Odlično smo trenirali, timski duh je na najvišem nivou, ali svakako ne smemo podceniti protivnika ako želimo da ostvarimo ono što smo zacrtali”, istakao je kapiten Miomir Kecmanović.

“Čast je igrati u Nišu za Srbiju, energija u timu je sjajna i nadamo se da ćemo obradovati naše brojne navijače koje očekujemo da budu uz nas ovog vikenda”, ističe Hamad Međedović.

“Odlično se radilo proteklih dana u Nišu i spremni dočekujemo ovaj meč. Radujemo se tome što ćemo i ovoga puta nastupiti pred našom vernom publikom u punom Čairu, i pozivam sve ljubitelje tenisa da budu uz nas narednih dana i maksimalno nas podrže. Protivnika nikako ne smemo podcenjivati, ali imamo sve razloge da se nadamo uspehu”, naglasio je selektor Troicki, i dodao:

“Ovo je budućnost naše reprezentacije, uz napomenu da će Novak sigurno i dalje igrati za nju kad god bude mogao – u nadi da će to biti već sledeće godine. Isto bih napomenuo i kada je reč o Laslu Đereu, koji se trenutno oporavlja od neugodne povrede – i Dušanu Lajoviću, koji podiže formu i renking. U ovom sastavu Kecmanović je kapiten ovog tima, već ima višegodišnje iskustvo nastupa u ovom timu, njen je standardni član – a Hamad je u poslednje 2 godine ostvario sjajne nastupe za našu reprezentaciju i demonstrirao izuzetnu borbenost i timski duh, što je za svaku pohvalu. Braća Sabanov već imaju dragoceno iskustvo nastupa za reprezentaciju, Branko Đurić se u ulozi debitanta pokazao sjajno i siguran sam da će – uz Stefana Latinovića – u budućnosti biti okosnica našeg tima. Tu je i Ognjen Milić, igrač pred kojim je velika teniska perspektiva. Nadamo se da će upravo ovaj meč u Nišu predstavljati važnu prekretnicu za Dejvis Kup reprezentaciju Srbije – i iako nećemo moći u budućnosti da uvek računamo na Novaka – ovi sjajni mladi teniseri zaslužuju svu našu podršku i verujem da sa njima možemo da ostvarimo još mnogo više nego što smo do sada uradili”, zaključuje selektor Troicki.

ITF je za sudije u stolici za ovaj meč nominovao poznata imena – Mohameda El Džanatija i Fionu Edvards.

Festival tenisa u Nišu je spreman da počne, ne propustite da podržite budućnost srpskog tenisa u ostvarenju pobede koja će za mnoge članove naše reprezentacije sigurno imati veliki značaj u njihovim karijerama.

Očekivanja u taboru Turske

Simpatični podmlađeni Dejvis Kup tim Turske je u Niš došao po važno takmičarsko iskustvo i stvaranje timske atmosfere za godine koje dolaze, po čemu ima dosta sličnosti sa njihovim domaćinima.

"Čast je igrati za svoju zemlju u ovako prestižnom takmičenju, biti deo tima sa ovim sjajnim momcima - i mogu da vam obećam da ćemo se maksimalno boriti da opravdamo poverenje selektora i naših poklonika", ističe prvi reket Janki Erel na konferenciji za medije održanoj danas u SC "Čair" u Nišu.

"Imali smo veoma težak žreb ovoga puta, smatram da Srbija po kvalitetu pripada znatno višem rangu takmičenja - ali će ovo biti izuzetno iskustvo za naš tim i svakog od njegovih članova ponaosob za njihove karijere. Borićemo se i uživati u ovom susretu, očekujemo pune tribine i siguran sam da ćemo osvetlati obraz našeg tenisa - dok stvaramo okosnicu Dejvis Kup tima za budućnost" ističe nekadašnji reprezentativac Turske, direktor ATP turnira u Istanbulu i aktuelni selektor Erhan Oral.

U daljem razgovoru o šansama njihovih kolega iz košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu, Oral iznosi zanimljivu činjenicu: "Lični sam dugogodišnji prijatelj našeg selektora Ergina Atamana, koji je veliki ljubitelj tenisa. Krivo nam je što neće doći do susreta sa Srbijom, imali smo malo više sreće protiv neugodnih izazivača u prethodnim kolima i predstoji nam veoma težak meč sa Grčkom - ali delim mišljenje sa milionima svojih sunarodnika da bi ovo prvenstvo moglo da nam ponovo donese veliki uspeh i - nadajmo se - još jednu zlatnu medalju. Ipak, bolje je biti umereni optimista, ići iz meča u meč jer su preostali timovi zaista pokazali izuzetan kvalitet - pa da vidimo kako će se stvari odvijati", napominje Oral u izjavi za Kurir.

Kurir sport/Vuk Brajović