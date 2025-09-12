ISPLIVALI ŠOK DETALJI KOJI SU UZDRMALI TENISKI SVET! ALKARAZOVA DEVOJKA TOKOM US OPENA BILA I SA SINEROM? O ovom ljubavnom trouglu svi bruje, na pomolu skandal?
Američki mediji pišu da je manekenka Bruks Nejder, koja se trenutno zabavlja sa španskim teniserom Karlosom Alkarazom, u isto vreme bila povezana i sa njegovim velikim rivalom, Italijanom Janikom Sinerom!
Prema pisanju portala Page Six, Bruks je „igrala na dve strane“ baš u vreme kada su se Alkaraz i Siner borili za titulu na US Openu.
Sve je počelo kada je njena sestra, Grejs En Nejder, gostovala na radiju i otkrila da Bruks dobija poruke od poznatih sportista. Dodala je i da se ime jednog od njih rimuje sa rečju winner, što su mnogi odmah povezali sa Sinerom.
Bruks se nedavno pojavila u emisiji kod Džimija Kimela, gde je na pitanje o Sineru ostala tajanstvena, ali je njen osmeh nagovestio da možda ima istine u tim pričama.
Njena sestra sve potvrdila
Karlitos je osvojio US Open pobedom protiv Janika Sinera u finalnom meču, a ovaj susret sa tribina je pratila i najprovokativnija manekenka planete, brutalna plavuša Bruks Nejder.
Bruks je u dubokom dekolteu zdušno navijala za Karlosa, a kasnije se u medijima pojavila informacija da su njih dvoje uplovili u vezu.
To je potvrdila i Grejs En Nejder, sestra zanosne Bruks, koja je za "E! News" na reviji "Raising Cane" istakla sledeće:
- Glasine su tačne, zabavljanje je tako osetljiv pojam, ali ja znam da je on muškarac vredan divljenja!
Takođe, istakla je kako ona nije imala priliku da upozna Karlitosa, ali da to jako želi. Nedavno je planeta brujala o tome da Španac krije istinu o svojoj homoseksualnosti i da je gej, a pre toga Alkaraza su spajali sa britanskom teniserkom Emom Radukanu.