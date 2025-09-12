Slušaj vest

Prvi bod doneo je Miomir Kecmanović koji je sa 6:2, 6:2 bio bolji od Ergija Kirkina.

Manje od pola sata kvalitetne igre bilo je potrebno Miši Kecmanoviću da osvoji prvi set protiv drugog reketa Turske Kirkina. Istini za volju, gostujući igrač je bio kvalitetniji protivnik nego što rezultat ukazuje, pa je viđen veoma lep i atraktivan tenis u Čairu - ali su iskustvo i intenzitet igre našeg asa donelo prevagu u prvom setu.

Drugi set bio je rutina za srpskog tenisera - 6:2 6:2 za tačno sat vremena. Pobeda je kojom je Kecmanović doneo prvi bod u Dejvis Kup meču protiv Turske.

