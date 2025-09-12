Slušaj vest

Razočaran ubedljivim porazom bio je drugi reket Turske Ergi Kirkin, koga za Srbiju vezuju zaista posebne uspomene. Iako je prvi put u Nišu, Ergi je 4 i po godine živeo u Srbiji kao dete turskog diplomate, trenirao tenis u Beogradu - i svoj boravak u našoj zemlji ističe kao važan za njegovu karijeru i ličnost.

U vezi današnjeg meča mladi Turčin kaže:

"Bio je težak, razočaravajući meč. Kecmanović je igrao dobro, ima mnogo vise iskustva iz nastupa na visokom nivou od mene. Nisam često igrao protiv protivnika na ovom nivou, mnogo su to brže loptce koje vam stižu sa druge strane nego kada igrate sa protivnicima iz prvih 200, 300. na svetu. Nadam se da možemo da osvojimo poen u sledećem meču - pa da bude 1:1", poručio je Kirkin.

Deo konferencije za medije je odradio na srpskom jeziku:

"Razumem sve, ali ne pričam toliko dobro. Živeo sam cetiri i po godine zbog maminog posla, volim Srbiju puno, sa Miomirom sam zajedno odrastao. Iako sam prvi put ovde, ranije sam obišao više gradova po zemlji."

Sa Kecmanovićem je igrao i u juniorskim danima, o čemu nam priča:

"Bio je veoma dobar već sa 12 godina, brže je napredovao od mene. Igrali smo četiri, pet puta, u polufinalu IMG turnira do 18. godina, a ovo je bilo prvi put posle toga", dodaje on.

Teniski idol mu je, jasno, Novak Đoković...

"Odrastao sam ovde, on mi je bio dobar primer, gledao sam njegove mečeve na televiziji. Svi koji su pratili njegove mečeve u šoping centru su to radili strastveno, a tada je veoma popularna bila i Ana Ivanović tada..."

Iako velika i moćna sportska nacija, Turska do sada nije imala zapažene uspehe u tenisu, u vezi čega on kaže:

"Nemamo teniski sistem, svi pokušavaju nešto da urade sami. Možda je sada bolje, to najviše nedostaje. Ne znam kako funkcioniše sistem ovde, ali mi je TSS svojevremeno dozvoljavao da treniram ovde - a moja zemlja me nije podrzavala. Sistem tenisa je u suštini do sada bivao najveći problem, i mislim da možemo mnogo bolje nego što je to bio slučaj do sada."

Da li će gledati večerašnji meč na Evrobasketu Turska - Grčka?

"Prvo cu navijati za mog saigrača Jenkija, a onda i košarkaše. Imamo dobre fudbalere, košarkaše, odbojkašice, baš kao i Srbi", zaključuje ovaj simpatični momak.

