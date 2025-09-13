Slušaj vest

Nakon što su Miomir Kecmanović i Hamad Međedović prvog dana od dve pobede protiv Turske, naši teniseri su bili bolji i u dublu.

Matej i Ivan Sabanov su pobedili Ardu Azkatu i Ergija Kirkina u tri seta rezultatom 4:6, 6:1, 6:4, nakon sat i 47 minuta igre.

Dejvis kup, Srbija - Turska Foto: VBKS

To znači da je sa ukupnih 3:0 Srbija u Nišu pobedila Tursku i da će naredne godine igrati kvalifikacije za završni turnir u Dejvis kupu.

Iako je rezultatski sve rešeno, u niškom Čairu će biti odigran i meč između Branka Đurića i Arde Azkare.

Bonus video: