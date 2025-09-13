Slušaj vest

Iako neosporno karijerni stručnjaci za dubl, braća Ivan (217. na ATP listi) i Matej Sabanov (181.) su protiv turskog tandema Kirkin (479.) i Azkara (551.) bili na velikim iskušenjima tokom skoro celog trajanja meča – pa se pitanje “da li je to moglo biti očekivano” ispostavilo kao potpuno umesno. Iako je jasno da je najstarije timsko sportsko takmčenje na svetu, u kome pritisak emotivnog doživljaja nastupa “pod zastavom” stvara često ekstremne reakcije čak i kod iskusnih profesionalaca – srpski tim je imao i pristojnu količinu sportske sreće da se izbegne rezultatski zaostatak od nominalnog autsajdera Turske sa 2:1 posle meča dublova u sred Niša.

Ako se u slučaju Hamada Međedovića drama protiv Jenkija Erela (# 433.) može (za sada) svrstati u kategoriju “životnog presedana”, očekivalo se da će braća Sabanov – učesnici ATP Kupa pre 2 godine u Australiji i članovi tima koji je iznenađujuće poveo sa 2:0 – a onda još šokantnije izgubio meč protiv Danske u Kopenhagenu prošlog februara – sa mnogo više rutine dovesti meč protiv znatno manje referentnih gostiju do ciljne ravni. Umesto toga, prvi set je izgubljen sa 6:4, i iako je u drugom rezultatska ravnoteža povraćena (6:1) – u trećem setu je dozvoljeno da se Turci vrate uz ri-brejk na opasnih 4:4 i zaprete osvajanjem boda koji bi ih ostavio “u životu” pred preostale mečeve singla.

1/5 Vidi galeriju Dejvis kup, Srbija - Turska Foto: VBKS

Srećom, kako su i Erelu nedostajale filigranske nijanse da realizuje mega-iznenađenje, tako su i Kirkin i Azara fizički pali, a Sabanovi ušli u dobru seriju uverljivo ponovili brejk (5:4) i zatim osvajanjem narednog gema napokon potvrdili očekivanu ukupnu pobedu Srbije sa potrebnih 3:0. Iako je sportska drama željeni sastojak za publiku u svakom takmičenju – ovoga puta bi bilo bolje da ju je u Čairu bilo znatno manje!

"Ovo je pobeda celog tima i presrećni smo što smo je ostvarili zajedno. Želeo bih da se zahvalim svima na izuzetnom gostoprimstvu u Nišu, ponosni smo što smo bili članovi ovog tima”, rekli su braća Sabanov na terenu posle pobede – dok je selektor Troicki pozvao publiku da ostane I podrži najmlađeg debitanta naše reprezentacije Branka Đurića u revijalnom meču protiv Arde Azkare koji će uslediti.

(Vuk Brajović)

