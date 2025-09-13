Slušaj vest

Srbija je opstala u Svetskoj grupi zahvaljujući pobedi dubla Mateja i Ivana Sabanova protiv Arda Azkare i Ergina Kirkina 4:6, 6:1, 6:4, koji su doneli odlučujući treći poen.

Jedini poen za Tursku osvojio je Azkara, pobedom protiv debitanta u timu Srbije Branka Đurića u četvrtom meču 7:5, 6:7, 10:7.

U petak su dva poena Srbiji doneli Miomir Kecmanović pobedom protiv Ergija Kirkina 6:2, 6:2 i Hamad Međedović, kome je Janki Erel predao meč pri vođstvu srpskog tenisera 6:7, 7:6, 3:1.

Selektor Srbije Viktor Troicki rekao je da je zadovoljan ponašanjem i odgovornošću ekipe.

"Miomir Kecmanović se pokazao kao pravi kapiten i uz Hamada, koji nam je teškom mukom doneo bod, pokazao je koliko znači njihovo iskustvo u Dejvis kupu. Svi su bili mnogo rasterećeniji jer nije Novak tu, ali to je normalno s obzirom koliko poštovanje gaje prema njemu, kao najboljem teniseru svih vremena", naveo je on.

"Braća Sabanov su igrala malo stisnuto na debiju, ali su uspeli da nam donesu toliko željeni treći poen i da pokažu samo deo onoga što smo videli na treninzima. Branko je osetio čari Dejvis kupa i verujem da je pred njim svetla budućnost", dodao je Troicki.

Đurić je rekao da je srećan što je debitovao za reprezentaciju.

"Nisam pokazao igru koju pokazujem na šljaci, ali nije opravdanje podloga jer sam imao dovoljno vremena da se prilagodim. Veoma mi znači to što sam debitovao, imao podršku tima i publike i verujem da ću igrati sve bolje", naveo je on.