Slušaj vest

"Jednostavno, nije isto kada igraš samo za sebe i kada imaš celu ekipu iza sebe. Znaju kroz šta prolaziš, bodre te, dobijaš savete na promeni strana i mnogo je lepo bilo biti deo ove reprezentacije i osvojiti odlučujući poen. Bili smo deo tima i u Danskoj, ali je sada sve od prvog dana bilo drugačije. ;Kapiten (Miomir) Kecmanović nas je pogurao, izveo nas zajedno u grad i sve je došlo na svoje mesto ;", naveo je Matej Sabanov, a preneo Teniski savez Srbije (TSS).

Reprezentacija Srbije obezbedila je ostanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, pošto je danas u Nišu pobedom dubla Ivana Sabanova i Mateja Sabanova nad Ardom Azkarom i Ergijem Kirkinom posle tri seta, 4:6, 6:1, 6:4, stekla nedostižnu prednost od 3:0 u duelu protiv selekcije Turske.

Ivan Sabanov je takođe rekao da je sjajan osećaj biti deo selekcije Srbije i dodao da bi voleo da tokom godine bude više reprezentativnih okupljanja.

"Sjajno je biti deo ovog tima i bilo bi lepo da je više takvih godišnjih akcija", kazao je on.

Reprezentacija Srbije je pobedom u duelu protiv selekcije Turske obezbedila i plasman u kvalifikacije za Završni turnir Dejvis kupa naredne godine.

(Beta)