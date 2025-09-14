Slušaj vest

Američka teniserka srpskog porekla, Iva Jović, fantastičnim partijama na turniru serije 500 u Gvadalahari oduševila je tensku javnost. Nakon velike borbe u tri seta savladala je dve godine stariju Nikolu Bartunkovu sa 6:3, 6:7, 6:3 i tako došla na korak od najvećeg uspeha u karijeri.

Plasmananom u finale Iva je obezbedila i mesto u Top 50 na WTA listi. Na "live" listi trenutno je 48. na svetu, a ukoliko trijumfuje u finalu skočiće na 36. poziciju. U svakom slučaju, Iva će posle Mire Andrejeve (peto mesto na listi) biti druga najmlađa teniserka u Top 50.

Obožava Srbiju

Ivini roditelji su Jelena i Bojan, a ima i stariju sestru Miu, koja takođe igra tenis. Majka je rođena u Splitu, a otac Bojan u Leskovcu.

Iva od malena svakog leta dolazi u Srbiju i obilazi rodbinu u Beogradu i Leskovcu.

Počela je da trenira sa pet godina i odmah je pokazala da ima ogroman potencijal. Naravno, uzora vidi u Novaku Đokoviću.

Nakon debija na US openu 2024. godine ova simpatična tinejdžerka pričala je o svom poreklu i ljubavi koju gaji prema našoj zemlji.

- Svake godine dolazim u Srbiju, još od kada sam imala 2,3 godine, odlazim da vidim svoje bake i deke, svoju bližu porodicu. Volim da idem tamo. Vrlo je lepo, Beograd, je posebno fin. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom. Imam prijatelje tamo. Volimo da idemo u Zemun, na Adu. Zabavno je, sjajno - počela je priču Iva, pa dodala:

- Moj tata je iz Leskovca. Mama mi je iz Splita, ali se kasnije preselila u Beograd. Idem u Leskovac. Prošlog leta sam išla, ovog leta sam bila u Beogradu i malo u Leskovcu. Imala sam malo treninga u Leskovcu, ali naravno, u Beogradu ih ima malo više. Trenirala sam sa Petrom Đukićem u Beogradu, a u Leskovcu u Teniskom klubu Šumice. Ne verujem da znate.

Srpski odlično govori i ponekad ga koristi na terenu...

- Ponekad, kada sam zaista besna, pa ne želim da sudije razumeju. To je otprilike to, ali da, ponekad. Sada je čudno kada vidim da mnogi razumeju, pa moram da pazim šta pričam.

Ameri polažu ogromne nade u mladu teniskerku iz Los Anđelesa. Sjajna je na svim podlogama, osvajala je trofeje na travi, šljaci i betonu, i mnogi smatraju da ima potencijal za sam vrh svetskog tenisa.

