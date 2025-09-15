Slušaj vest

Čuveni hrvatski teniser, a potom i trener koji je dugo godina sarađivao i sa Novakom Đokovićem, Goran Ivanišević, svojovremeno je za Večernji list govorio o Pitu Samprasu, igraču koji mu je, kako on kaže, uništio karijeru.

Ivanišević je jednom prilikom o Samprasu rekao sledeće:

- Što se tiče moje karijere, drugačije bih igrao protiv tog nesretnog Samprasa. Uništio mi je život. Uništio mi je snove. Zbog njega nisam mogao spavati. Neka finala bih odigrao drugačije protiv njega. Izuzetno sam ponosan što sam igrao u eri Pita Samprasa. Igrao sam fantastične mečeve protiv njega i s njim delio svlačionicu. Ipak, uništio mi je 20 godina života.

Podsećamo, Ivanišević ja karijeru završio sa 22 osvojene titule, a, kako sam tvrdi, da nije bilo Samprasa siguran je da bi ih osvojio još više.

