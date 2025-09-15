Slušaj vest

Novak Đoković je govorio o brojnim temama, kao i o danu kada će završiti igračku karijeru.

U podkastu kod Džeja Šetija, Novak se dotakao i svog kraja karijere:

- Oduvek sam se trudio da razmišljam i o stvarima van tenisa, pogotovo u poslednjih 12-15 godina. Čuo sam i od tenisera i od sportista o mukama koje su imali mentalno posle karijere i posebno ako se nisu spremili za tu tranziciju. Mislim da čovek ne može do kraja da se spremi za to. Da, biće tužan dan za mene kada napustim tenis, biće vrlo emotivno, znam to, ali ono o čemu pričam jeste adrenalin koji sport donosi – to mora da se preusmeri, da se drugačije kanališe - rekao je Đoković.

Poznato je koliko Novak vodi brigu o zdravom životu.

- Volim sport i igraću ga celog života, od ključne je važnosti da čovek bude aktivan. S druge strane, potreban je izazov. Tenis mi je veliki deo života, ali imam i široka interesovanja – velnes mi je pasija, zdrav život, a to je široko polje.

- Hidratacija, način ishrane, vežbanje, san – voleo bih da svet bude zdraviji. Mali koraci u tom smeru jesu vredni i imaju efekta. Čak i neki sportisti ne shvataju važnost hidratacije. Nije to samo voda, to su minerali, razni suplementi itd. Najbolje je da uneseš sve putem hrane, ali nije moguće baš sve - istakao je Novak.

