Međunarodna teniska federacija (ITF) danas je obavila žreb za takmičenje osam najboljih ekipa Svetske grupe 1 Dejvis kupa koji se održava u Bolonji od 18. do 23. Novembra.

U gornjoj polovini žreba, branioci titule svetskog šampiona Italija igraće protiv velikog iznenađenja - Austrije, dok će treći nosilac Francuska igrati protiv reprezentacije Belgije.

U donjoj polovini žreba sastaće se Španija protiv četvrtog nocioca Češke, a Argentina protiv drugog nosioca – reprezentacije Nemačke.

Raspored za turnir najboljih osam reprezentacija u Bolonji biće objavljen u narednim danima, a ulaznice se već nalaze u prodaji.

Četrnaest timova se takmičilo u sedam susreta drugog kola kvalifikacija širom sveta prošlog vikenda, pa će se pobednici i branilac (ujedno i domaćin) Italija naći među najboljih 8 timova Svetske Grupe 1.

Felisijano Lopez, direktor turnira finalnih 8 reprezentacija Dejvis kupa, ovim povodom je rekao: „Svaki igrač koji je predstavljao svoje nacije u drugom kolu kvalifikacija prošlog vikenda pružio je svoj maksimum na terenu, što očekujemo da će uraditi i na završnom turniru našeg takmičenja. Današnji žreb nam je predstavio veoma zanimljive parove. Posle tri uspešne godine u Malagi, radujem se otvaranju novog poglavlja susreta najboljih 8 u Bolonji i jedva čekam da se svi ovde ponovo sretnemo u novembru.“

Anđelo Binagi, predsednik Italijanske teniske i padel federacije, izjavio je : „Povratak reprezentacije Italije iz Malage sa oreolom osvajača Dejvis Kupa dve godine zaredom jedno je od najemotivnijih iskustava naše organizacije. Ovo takmičenje ima istorijsku važnost, a domaćinstvo njegove završne faze u Italiji je nešto čime se izuzetno ponosimo. Bolonja je izgradila posebnu vezu sa ovim događajem, i emotivnost i energija njene publike već su ključno uticale na ovo takmičenje i naše prethodne trijumfe. Uz organizaciju Finalnog Mastersa ATP u Torinu, spremni smo za još nezaboravnih teniskih doživljaja – zahvaljujući zajedničkom naporu ITF-a, grada domaćina, regije i ostalih institucija. Spremni smo da napišemo novo poglavlje u našoj teniskoj istoriji, uz jedinstven sportski spektakl i sve ono što će temelje budućnosti našeg sporta činiti još jačim!”

(Vuk Brajović)